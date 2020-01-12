視后之爭！惠英紅趕返港攞獎　千嬅隨時截胡

無綫盛事「萬千星輝頒獎禮2019」今晚舉行，今屆視后競爭激烈，被視為大熱的惠英紅、李施嬅與楊千嬅鬥得難分難解。惠英紅與楊千嬅都曾奪影后，惠英紅先後獲得3屆金像獎及1屆金馬獎「最佳女主角」，演技不容置疑，唯接拍電視劇多年卻未曾獲獎，難怪她對今屆視后寶座虎視眈眈！日前，身在內地工作的她再次受訪，問到心水視帝、視后時秒回：「視帝想楊明，佢係我個仔嘛！視后就係惠英紅，係咪好真實呢？（你係視后大熱。）唔知喎，大熱梗係開心啦，我都對自己有信心！」

目標影視大滿貫

有份角逐本屆視后的藝人，包括陳煒、李佳芯及張曦雯等，都對惠英紅的「戲場」推崇至極，認為她是本屆視后的不二之選，去年視后李佳芯更大讚前輩「令人好入戲」。似乎已勝券在握的惠英紅將近日的內地工作「濃縮」，忙完央視春晚綵排，即趕往杭州拍攝王晶新版《倚天屠龍記》，只逗留1日，今晨再趕返港出席晚上的盛會，望能在現場達成「影視大滿貫」的心願！

李施嬅構成威脅

惠英紅備受眾星追捧，但分別憑《多功能老婆》及《金宵大廈》入圍視后的楊千嬅及李施嬅，明顯是威脅她的「超強風」。事關台慶頒獎禮視帝、視后的計分方法，是由全民投票及TVB評委會組別分數各佔一半，全民投票於1月10日深夜12時結束，據知全民投票分別投向《鐵探》的袁偉豪及惠英紅、《白色強人》的馬國明及唐詩詠，以及《金宵大廈》的陳山聰以及李施嬅，去到投票尾聲，《多功能老婆》卻反超前，楊千嬅與周柏豪爭視帝、視后被看高一線。假設千嬅獲視后，將是繼古天樂後，另一位獲得「歌影視大滿貫」的藝人。至於千嬅會否出席頒獎禮？千嬅透過經理人兼老公丁子高回覆：「目前喺海口舉行緊第31場演唱會，未知趕唔趕到返嚟。希望《多》劇攞多啲獎，特別希望攞到『最佳劇集』啦！」

而獲封「民間視后」的李施嬅， 昨直言以平常心對待頒獎禮，並謂：「冇乜特別心情，每年都係咁樣參與，不過唔知係咪最後一次參與頒獎禮，我會好好享受過程，同埋希望《金》劇攞多啲獎！」她獲兩屆視后的胡定欣力撐：「視后施嬅、視帝陳山聰，不用原因！」