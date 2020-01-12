究竟咩事？許廷鏗幸慶愛情路上冇搞出人命

歌手許廷鏗（Alfred）今日出席《置富Malls．KUROMI玩轉新春樂庭園》，他透露現場會首度獻唱新歌《將心比己》：「係粉絲集氣想我唱，而且客戶又要求，我一直未背熟歌詞，但今次避無可避。」他稱歌曲MV邀得台灣金鐘獎級女演員謝瓊煖演出，問到為何不找自己同公司女藝人？他解釋：「因為公司女藝人冇媽媽級，佢飾演我未婚妻媽咪，要打我一巴，個MV講我對未婚妻不忠，間接令佢出意外，個故事有啲傷心。」問到現實中有否試過對女友不忠，Alfred初時未有正面回應：「冇搞出人命，人都係有可改進嘅空間，每個人喺愛情路上都要學習，幸慶冇搞出人命，希望愛情順風順水，但最簡單要有個伴先，希望新一年愛情路上有桃花運，過去嘅對方都能釋懷。（即係試過不忠？）唔係不忠。（做得唔完美？）係，總之將心比己，你點對人，自己要受番，所以我依家咁孤獨。」

哥哥與A.Lin結婚

另外，Alfred的兄長許永鏗將與模特兒A.Lin（裴殷）結婚，他坦言自己也是最近才知道：「恭喜哥哥，希望佢生生性性，白頭到老，將心比己。我識咗A.Lin一段時間，佢好好，最好係會煮埋嘢畀我食，呢方面大大加分。佢唔係行細佬政策，佢只係用嚟搞掂我爸爸媽媽，我只係漁人得利，希望新一年食極唔肥。（你會做伴郎？）係卦！我未收到通知，結婚禮物可能係唱歌，不過我哥哥都應該會唱。」

打麻雀輸給鄭欣宜

至於新年，Alfred表示會陪父母度歲以及可能去個短途旅行，又會跟朋友打麻雀，鄭欣宜、鄧小巧及胡鴻鈞都是雀腳，他笑言：「欣宜雖然打牌唔係好叻，但佢經常贏，我覺得同佢屋企有關，佢屋企好旺，每次都會有奇牌。」