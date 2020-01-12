敖嘉年年三十晚拍坐監戲唔怕邪：初一翻生

藝人敖嘉年、Kawaii及黃文慧等今日到元朗圍村出席長者慈善盆菜宴，與在場超過600名「老友記」開餐，Kawaii笑言今年食過3次盆菜，不過今次做慈善是特別有意義。私下經常做義工的敖嘉年就話，剛才由另一單義工活動趕到場：「一有時間就會陪吓老人家，特別會關心獨居長者，去年都做過好多次探訪，試過買包米上去探，下次去又見到，因為佢哋話唔捨得食！聽到都有啲心酸，好想喊，佢哋真係好珍惜，帶埋小朋友去探佢哋會仲開心！」續指有次帶「老友記」去參觀慈山寺：「話要搵個壯丁，因為可能要孭公公、婆婆，最後都扶咗個80幾歲嘅婆婆去。」講到跟「老友記」相處，敖嘉年話最緊要識和應：「傾偈嗰陣佢哋講咩就答咩，應咗先，佢哋好似細路仔咁。」而Kawaii就話要搵共同話題：「講歷史，相處嗰陣就啱話題，自己又講到嘢。」

至於問到之後的工作安排，敖嘉年表示跟馬德鐘趕拍無綫劇集《伙記辦大事》，他自爆於年三十晚會拍攝一場坐監戲：「仲會死添！（唔驚唔吉利？）冇所謂，拍戲啫！啲工作人員笑話初一就可以翻生。」另外，他透露正籌備另一齣民藝舞台劇，甚具挑戰。Kawaii就話剛報讀了一個初級麵包師傅課程，2月便開始上堂，坦言好緊張。