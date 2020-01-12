媽咪今日出院！曾國祥買蘿蔔糕氹母賀年

藝人曾國祥與太太王敏奕（Venus）今日約下午三時半現身醫院，逗留短短5分鐘後離開，兩人均戴上太陽眼鏡，臨走時亦有停步讓記者拍照。農曆新年將至，問到兩人會否出埠外遊？他表示未有計劃旅行，至於會否跟爸爸曾志偉食團年飯？他說：「嗲哋成日都要飛去Las Vegas，未知佢幾時飛，應該喺佢出發前食，不過大家成日都食飯敍吓。」而其母親朱錫珍目前留院進行身體檢查，他透露預計於今日出院，並指媽咪亦會同行食團年飯。問到打算外出食抑或在家煮？他說：「睇媽咪鍾意，（Venus會唔會幫手煮？）佢好樂意煮，佢煮嘢食都OK㗎，不過最近佢忙拍劇。（媽咪係咪要食清淡啲？）冇呀，唔使戒口，乜都食得，佢鍾意食蘿蔔糕咪買幾底大家一齊食。」

而曾志偉下午近5時獨自步出醫院，一身深藍色西裝的他甫見記者笑容滿面，問到他是否赴拉斯維加斯找賭神？他笑笑口說：「係呀。（贏多啲！）多謝！」問到他是否因太太今日出院而前來，他說：「係呀！Thank you！」隨即便上車離開。未幾，曾國祥與Venus化身左右護法攙扶媽咪步出醫院，見朱錫珍戴上口罩兼帽子，身穿黑色厚長褸，問到她今日出院？她說：「係呀！（天氣轉涼要小心身體！）有心！（精神好嗎？）好好。（返屋企多啲休息！）多謝！有心！」此外，曾國祥舊愛A.Lin（裴殷）即將下嫁許廷鏗胞兄許永鏗，他聞言即說：「你講呢啲嘢呀！唔答啦！」曾國祥兩夫妻送媽咪上車後便徒步離去。