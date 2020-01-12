被彭秀慧投訴加戲　張錦程坐輪椅翻車

同樣演舞台劇出身的彭秀慧和張錦程，再度於電台連續劇合作，飾演一對情侶，其中張錦程的角色是演一名輪椅人士。彭秀慧笑指再同大師兄張錦程合作心理壓力好大：「想當年1995年同佢拍完個舞台音樂劇就好少聯絡，仲記得我做妓女、佢做嫖客，今次見番佢，佢成個人唔同晒，唔認得佢！」續爆張錦程為入戲可以去到好盡：「聽過佢之前為咗個角色可以演得躁啲，就唔食菜，只食肉，真係唔知佢今次唔食咩，不過同佢係好好玩，係聚舊，好珍惜一齊食飯時刻。」

張錦程指拍攝前都有同導演、監製深入研究劇情，講到他要坐輪椅，他表示起初都有練習：「都驚唔知點用，但部輪椅係運動型，即係傷殘人士打籃球都係呢部，操作起上嚟都好靈活。」隨即自爆曾不小心翻車：「好少速度快嘅場口，有場戲要好快，因為我冇烏前個身就翻車，好彩我有條辮卸力。」

談到拍攝趣事，彭秀慧「投訴」對方成日加戲，笑言要喝止張錦程：「每次加完對白都唔同晒，但我哋有默契，都OK，經常打打鬧鬧，啱番戲中對情侶嘅狀態。」飾演情侶可有親熱戲？張錦程說：「電台劇集有幾親熱呀？」彭秀慧說：「冇睡房景，好自然成日黑面，其實先係真實情感。」並透露最後一場爆喊戲份，最為真情流露兼深刻，重捨到做演員的樂趣。