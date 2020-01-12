難忘與王祖賢行紅地氈　黎燕珊拍戲：好Open

黎燕珊再次踏足《亞太影展》紅地氈，令她憶起與王祖賢一齊行紅氈的情景。

藝人黎燕珊（Eva）日前應邀到澳門為《第59屆亞太影展暨2019絲路國際超模大賽總決賽頒獎盛典》擔任頒獎嘉賓，為國際超模冠軍嘉冕，令她憶起33年前當選亞姐冠軍後，與王祖賢陪同已故的邵逸夫爵士及方逸華伉儷一起到韓國參加亞太影展的情況，如今再踏足《亞太影展》紅地氈，有一份獨特的1親切感。

獲方逸華網開一面

黎燕珊說：「我從邵氏訓練班出嚟後參選首屆亞姐而正式加入娛樂圈，邵氏同亞視都係我嘅伯樂、我嘅娘家，當年可以參選都是獲方姐（方逸華）網開一面，所以獲得冠軍之後，邵氏安排我出席亞太影展，我當然覺得好榮幸啦！當時我同王祖賢仲係兩個細路女咁，去韓國睇影展真係大開眼界。」

只要有發揮就可以

今次再獲籌委邀請出席《亞太影展》，黎燕珊一口答應，都因為這份美好的回憶。她說： 「今次行紅地氈感覺好唔同，畢竟人生都經歷咗好多嘢，能夠繼續拍劇演戲都好開心，1988年就拍咗部電影《喜寶》，希望未來有更多機會拍電影，喺演戲方面我好Open，只要有發揮就可以嘗試。」

歲月好像沒有在黎燕珊面上留下痕跡，由選美出身至今已超過30年，依然咁索，很多選美活動都邀請她擔任評判與頒獎嘉賓，並與佳麗分享心得，更有人邀請她一起合作打造一個全新的跨地域選美會。她說：「會認真考慮，始終對選美會有份情意結，加上本身有多年做選美評判經驗。」但強調一定有代表性的選美活動才會做。