日本模範夫妻！三浦友和：我同百惠無鬧過交

70年代金童玉女山口百惠和三浦友和，1980年11月結婚，婚後誕下長子三浦祐太朗及細仔三浦貴大。這對昔日金童玉女已「登六」，百惠現年60歲，丈夫三浦友和則67歲仍在藝能界活躍。三浦近日為宣傳新劇《Top Knife-天才腦外科醫的條件-》，現身嵐的綜藝節目接受二宮和也訪問，兩人連走幾間餐廳吃三浦最愛的漢堡包，並罕有地披露家庭事。

三浦被二宮問到為何會加入藝能界，三浦表示他與已故男歌手忌野清志郎是高中同學，當年一齊夾過band，大讚對方是音樂天才，水平亦比對方低很多，後來認識了一位經理人，對方覺得他沒有音樂天份，不如向演員方面發展，三浦便吸取意見向影視圈進軍，1975年他與山口百惠合演電影《伊豆舞孃》，隨即在影視界爆紅。

三浦友和與山口百惠結婚後，生活幸福美滿，被選為模範夫妻多達14次。二宮追問：「你哋有冇鬧過交？」三浦坦言：「一次鬧交都無！」二宮又問長子三浦祐太朗曾自爆被父母發現他有鹹書，是不是真有其事，三浦友和笑笑口回應：「有日老婆同我講，喺祐太郎間房發現好多鹹書，仲收得好埋。」

對於2019年有甚麽憾事，他表示60歲之後，他只工作半年放假6個月，但2019年只休息5個月，所以今年要休息番7個月。