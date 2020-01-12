林志玲出冧招！孖老公AKIRA送禮接待EXILE

日本天團EXILE成員AKIRA去年與台灣第一名模林志玲舉行世紀婚禮，引起台灣及日本哄動，榮升「國民姐夫」的AKIRA亦夫憑妻貴在台灣大受歡迎，他昨日更帶隊到台灣今晚錄影台視新年除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》，全體成員齊人抵台，是EXILE出道19年首次。

除了成員小林直己因工作關係未能隨大隊搭乘同一班機外，包括AKIRA等14名成員昨日齊抵台，吸引近200名粉絲接機，當中有日本及香港的粉絲，期間有歌迷體力不支當場暈倒。

而今日下午，AKIRA領軍EXILE出席記者會，他一開口便用流利中文同傳媒打招呼：「我們是EXILE，很久沒有在台灣表演，希望你們喜歡。」而他與林志玲亦盡地主之誼，為每位成員準備了禮物，並親筆寫下「Welcome to Taiwan」，十分窩心。

AKIRA又透露，先前和林志玲一起看了蔡依林的演唱會，大讚蔡依林表演精彩，未來則想和郭富城合作。ATSUSHI點名曾經合作過的周杰倫，希望有機會再一起攜手創作，ATSUSHI更坦言：「EXILE決定到台演出，就是為了給新婚的AKIRA帶來祝福。」搞到AKIRA一臉害羞，AKIRA亦借機感謝大家支持，他笑言結婚到現在仍持續收到台灣、亞洲的粉絲祝福，回報大家最好的祝福就是要來台灣表演。

AKIRA成為「國民姐夫」，隊友笑言這個稱號好搞笑，TAKAHIRO希望大家可以把他們當成國民弟弟。而日本傳媒則追問此行林志玲有沒有給AKIRA甚麼建議，AKIRA笑言老婆有為他加油，說時掩不住一臉幸福。