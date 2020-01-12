張振朗張曦雯奪男女飛躍

《萬千星輝頒獎典禮2019》今晚舉行，張振朗獲頒「飛躍進步男藝員」，他得知得獎時眼濕濕，合作過的李佳芯和譚俊彥都上前送抱，他在台上表示最近失聲，並很希望第一次擔正的劇集《堅離地愛堅離地》可在香港播出，他說：「我好鍾意演戲！無論幾攰拍到幾點，拍到聲有幾沙，返屋企都會覺得做得唔好，可以做得好啲！呢樣係我對演戲嘅要求，由訓練班開始我話要用心去做戲，咁多年都冇變。」

他自嘲新花名「地獄黑仔王」，笑言是「開心事」：「演員要多經歷，所以係好事。」他又多謝曾勵珍、樂易玲、幾位合作過的監製以及家人：「家人對我支持好大，阿哥阿嫂舅父畀無限鼓勵我，仲有我最愛嘅女人，我阿媽！相信佢喺屋企笑緊我又喊喇！媽！I Love You！最後希望大家唔話再話我係翻版邊個，我係張振朗。」

張振朗在後台訪問，他解釋失聲因為連續拍了幾晚通宵：「失咗聲得獎好似中六合彩咁！今次真係破地獄喇！我都提名咗五、六年，終於可以飛起！我都估唔到我會喊，以為好冷靜，但好多人幫我打氣，令我好感動！（同女友點慶祝？）同屋企人慶祝先。」

張曦雯開心到口震

「女神」張曦雯（Kelly）獲得「飛躍進步女藝員」，她踏上頒獎台時開心到口震震，表示高興於無綫搵到熱愛工作，並感謝一眾高層的愛錫及信任，以及劇集《白色強人》監製、同劇演員唐詩詠、李佳芯、郭晉安，她說：「我知每個機會得來不易，所以會好好珍惜，我亦知自己有好大進步空間，我會繼續努力，父母、細佬，I Love Yo...多謝愛我嘅人。」

張曦雯受訪時坦言難以形容的開心：「我都有幻想過攞獎，但上到台都呆咗，雖然唔係咩高目標，但中間都好多人幫過我。（點慶祝？）聽朝0430同張振朗開工慶祝！我都會打電話畀父母。（男友？）佢都有睇，但聽唔明講乜，但都知我攞獎有傳短訊恭喜我！（下個目標視后？）梗係啦，自己都會努力，打咗支強心針！」