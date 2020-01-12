無綫御用癲婆！趙希洛爆喊奪女配

「無綫御用癲婆」趙希洛於無綫劇集《金宵大廈》演憶子成狂的瘋婦，成功獲得「最佳女配角」獎，並由好友黃智雯手上接過獎項，兩女即來個情深擁抱，表現興奮的趙希洛邊講邊喊：「入行12年人生第一次提名，冇諗過係呢個項目，4歲已經同自己講將來要做演員，係公司成就呢個夢想....要多謝樂小姐（樂易玲）係我藝人生涯想放棄時叫我唔好離開。」鏡頭即影向以紙巾抹眼淚的樂易玲。

而趙希洛亦感激黃智雯：「佢畀我仲叻，成日教我同幫我，一啲都唔dus，我dus過你。」她更感性表示要感謝老家人，她說：「部份家人好支持我，好多謝有佢哋，爸爸媽媽。」最後她對媽媽、前藝人梁小玲說：「我終於可以同你講唔使失望，我其實真係可以做一個演員，對唔住，你哋養到咁大，我就唔聽話去做一樣未必認同嘅事，so sorry，love u so much，知我哋平時唔會講，但我做咗！」

趙希洛於後台受訪，心情尚未平復，她表示事前冇諗過攞獎：「但當黃智雯上台頒獎時，個個望住我就好大壓力，其實我覺得自己仲有好大進步空間，一緊張講嘢就會歪音，上台驚驚哋，頭兒由好姊妹頒獎真係忍唔住，因為大家識咗好耐。（點慶祝？）約咗班姊妹去酒店食嘢，呢幾日為咗減肥冇食嘢，真係要食返餐。」