奪電視歌曲獎後　周柏豪再奪最受歡迎男角色

周柏豪抱病領取「最受歡迎電視歌曲」及「最受歡迎男角色」，最後由工作人員攙扶離場。

剛榮升父親的周柏豪，憑劇集《多功能老婆》歌曲《讓愛高飛》獲得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最受歡迎電視歌曲」，無綫安排兩位小演員頒獎，惟《多》劇中的「佳佳」表示不懂讀出得獎名單，及後二人清唱得獎歌曲，柏豪於頒獎禮上趁機向太太示愛：「今日本身唔舒服，醫院來回都好多次，但出門口你（太太）叫我唔使擔心，我覺得你只係『多功婆老婆』，係全能老婆，I Love You！」相信安在家中睇直播的周太定必冧到爆！

而頒獎後柏豪主動撩佳佳玩，惟佳佳卻來不及反應，後來工作人員於台上搬走物件給柏豪獻唱，此時的佳佳仍然動也不動，最後要工作人員把他拉走，場面搞笑！

感謝監製鼓勵

及後，周柏豪再下一城，以劇集《多功能老婆》獲得「最受歡迎電視男角色」，宣布一刻與拍檔楊千嬅及朱晨麗送上擁抱，發住燒的他表示要感謝觀眾：「之前冇試呢個感覺，可能發緊燒，要多謝入行十幾年都幫過我嘅人，其實開頭自己對呢個角色冇咩信心，係監製陳寶華畀好大信心，話我可以嘅，所以佢最大功勞。」

周柏豪在頒獎台上愈企愈出，及不停飲電解質食品，身旁的袁偉豪發現他神色不妥，急上前扶他到一旁，再由工作人員攙扶下離開錄影廠。

「我唔係流感」

身體不適的周柏豪在後台受訪，他說：「呢幾日都去咗兩次醫院，一陣都要去Check，醫生話我唔係流感，但又係咁發燒，燒到39點幾度，個人好唔舒服，今晚都Enjoy，如果講錯咩大家唔好見怪。（有兩個獎係咪都超出預算？）係冇諗過！都係諗住嚟睇騷睇明星，好感恩！多謝觀眾！（今日係第一次公開多謝太太？）係呀！佢好全能，咩都幫我搞掂晒。（下個目標係咪視帝？）嘩！好遙遠，有兩個獎已經好難忘。」