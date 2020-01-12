唔使再做布景板！馬國明終奪視帝

今年《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳男主角」競爭激烈，入行逾20年、現年45歲的馬國明不用再做布景板，終憑《白色強人》首次得獎！他得知賽果後繼續招牌天然呆！之後在上幾屆視后胡定欣、唐詩詠及李佳芯手上接過獎項，並獲兩位兄弟林子善及黃嘉樂推下台，馬國明上台說：「今年真係嚇親！我首先多謝大家反應！就算冇獎我都當贏！我今早出門，我阿媽話中到就發，我話中都要做，佢話八千幾萬呀！今年咁多強對手，可能我係有運，呢個運係遇到《白色強人》。」他又多謝TVB監製、高層、傳媒及梳化服。

馬國明今次在《白》劇中飾演情深醫生唐明，提名12次的他多次跟視帝擦身而過，獲大批網友戥他不值，集氣希望他得獎，不過今年其對手相當強勁，去年榮升人夫的陳山聰憑熱爆劇《金宵大廈》的看更阿蕭爭獎，還有減到變人乾的《鐵探》袁偉豪，以及《多功能老婆》的Oppa周柏豪，最終馬國明終於開齋首奪視帝！

馬國明首次封帝，不少網民都戥他開心，紛紛留言恭喜，更有人說感動到喊：「每年都等佢拎真係等咗10幾年。」

最後，無綫劇集《白色強人》獲得「最佳劇集」獎，一眾主演馬國明、唐詩詠、李佳芯、馮盈盈、張曦雯等紛紛上台攞獎。