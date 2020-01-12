李施嬅楊千嬅奪「最受歡迎女角色」

《萬千星輝頒獎典禮2019》今晚舉行，《金宵大廈》李施嬅與《多功能老婆》楊千嬅一同奪「最受歡迎電視女角色」，真是皆大歡喜！

已有一獎在手的李施嬅表現冷靜：「攞呢個獎其實好難，呢個係入行咁耐首次個人獎，對手有兩位影后，心跳加速，留晒冷汗，真係好刺激，多謝《金》劇，其實上年4月3日完約後，都冇諗可以企度攞獎…原來真係會一片空白，多謝台前幕後工作人員同一班好姊妹…記得03年見安仔（郭晉安）話等18年攞獎，當時同自己講，希望自己唔好等咁耐，最終我只係等16、7年就可以拎到，相信只肯付出努力，畀人彈就增值自己，畀人踩自己爬番起身，用正面態度，去到邊都可以捱出成就，嚟緊我會去加拿大拍劇，呢個係支強心針，我會用一萬努力唔會令大家失望。」

千嬅出場攞獎亦大表開心：「開心係遇好劇本，首先要多謝寶華姐，好感動，呢個劇係表現女性精神，拍完後生活、人生都好多反思，做女人、媽媽、太太都唔易，遇到問題都可以好強大，而呢個劇其他演員嘅投入，亦互相成就咗角色『藍飛』，好多謝Sandy、Felix，拍時我都唔知點，看似愛情劇，用咗五個月時間，拍咗呢套看似愛情劇，多謝拍到我有一顆少女心，同童顏樣！」