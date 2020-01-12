多次失落視帝　馬國明天然呆贏網民芳心

藝人馬國明入行20年、第12次角逐《萬千星輝頒獎禮2019》最佳男主角，終成功一登視帝寶座，擺脫「陪跑王」的稱號！其實他自2005年憑劇集《同撈同煲》首獲男主角提名開始，便多次有份角逐視帝，其中有數次更是呼聲甚高，可惜最後都大熱倒灶，令網民大感可惜。

失獎變天然呆

2012年，他憑《On Call 36小時》「一件頭」一角人氣急升，不但被視為賽前大熱，更在台慶上率先奪得「我最喜愛的電視男角色」，惟最終未能再下一城，視帝由黎耀祥奪得，當時馬國明在台上因失落獎項而露出「天然呆」表情，更被網民Cap圖瘋傳！

兩度大熱倒灶

2013年，他憑劇集《On Call 36小時II》再次以「一件頭」一角出戰視帝，更在前哨戰先勝一籌，獲選為「藝員眼中的視帝得主」，但最終仍不敵對手。直至2017年，其主演劇集《降魔的》爆紅被封「神劇」，同時他亦獲網民一致睇好稱帝，惟最終輸給王浩信。

看淡獎項無心戀戰

2018年，他憑劇集《宮心計2深宮計》「任三恕」一角再度成為視帝大熱，與「死敵」王浩信再次硬碰，他更在台慶上奪得「我最喜愛的電視男角色」，但最終二人均與視帝無緣，由馬德鐘憑《跳躍生命線》奪得。而屢次失獎的馬國明，事後亦坦言認為自己戲份不多，從沒想過會得獎。