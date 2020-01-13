渣男現形記　吳秀波反轉豬肚

今次盤點中港台娛樂圈六大渣男，「渣男」最大罪狀就是出軌，不過每位下場都不同。當中內地藝人吳秀波被網友公認為渣男之最，不單背妻偷食小三、小四、小五，還報警拉小三，比電視劇更峰迴路轉；另一內地男星高雲翔因偷食搞到一身蟻，惹上官非；台灣歌手陶喆最好運，與老婆破鏡重圓，還升呢做老竇，不過最近又被拍得拖辣妹！

最渣-吳秀波背叛老婆捉小三

有「國民大叔」之稱、家有妻兒的內地藝人吳秀波曾幾何時被視為好男人代表，形象正面，但爆出桃色醜聞後，自認做小三的女星陳昱霖發長文揭發吳秀波背妻搭上她七年之久，期間還有小四及小五等情婦， 好男人形象瞬間崩壞！

事件曝光後，吳秀波報案指陳昱霖曝光隱私，要挾勒索錢財，並設局令她被公安拘捕。吳秀波對妻子不忠， 對小三無情，網民一致封他為新一屆「渣主」。

最失望-林丹摧毀美譽搞外遇

「超級丹」林丹與太太謝杏芳這對羽毛球壇夫妻檔向來恩愛，更有「球壇神鵰俠侶」的美譽， 不過，2016年網上爆出林丹在太太懷孕期間偷食女星趙雅淇，雙方在酒店密會攬抱， 令網民大跌眼鏡， 全城鬧爆！

最大鑊-高雲翔性侵疑雲惹官非

內地藝人高雲翔與董璇於2011年結婚，育有一女，惟男方2018年3月在澳洲悉尼涉嫌性侵案被捕。雖然法庭仍未定案，但不論女方是否出於自願，高雲翔出軌已成事實。高雲翔不單賠掉事業，保釋費及訴訟費不菲，就連一直共度患難的董璇亦宣布跟他離婚。他有機會面臨囹圄之苦，不過陪審團已解散，開庭重審亦告取消，案件走向成謎。

最轟動-許志安車廂廝磨有排愁

歌手許志安與太太鄭秀文經歷離合後開花結果，由相識至結婚長達30年，被視為愛情童話。不過，今年4 月爆出「偷食事件」，許志安與已有男友馬國明的黃心穎在車廂摸啜逾廿次，雙人童話演變成四角關係！由於四位主角都是知名藝人， 事件震驚整個娛圈，「安心」更成為網民狙擊目標。許志安開記者會道歉兼煞停所有工作，黃心穎則避走外地，最近才返港見人。

最好運-陶喆耍冧求情獲「赦罪」

台灣音樂才子陶喆與五金行千金江佩蓉於2014年拉埋天窗，翌年被爆有婚外情。內地女模楊子晴晒出兩人的情慾短訊，事後陶喆開記者會，坦認婚前曾與楊子晴交往，婚後與她有過出軌行為，自言很羞愧及做錯事，公開向太太道歉，承諾這輩子只愛太太。他後來獲太太原諒，兩人積極造人，上年2月誕下兒子。本來可說是有個好結局，不過他最近又被拍得接送長腿辣妹返家，拖着女方外，雙方更於柱後「短敍」！

最打臉-文章不知悔改終失婚

內地男星文章與馬伊琍於2008年結婚，文章曾揚言「我最驕傲的事，是我的女人叫馬伊琍」，兩人被視為模範夫妻。不過，「好男人」文章於2014年被揭背着當時懷有第二胎的妻子出軌，搭上同劇組的女星姚笛，兩人被拍得親密行街及攬抱！文章事後在微博發聲明道歉， 聲稱「願日後不再負人」，獲得太太原諒。然而，文章再次被打臉，上年7月宣布離婚，有傳是他再次約會姚笛所致。