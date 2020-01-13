人設齊晒！楊千嬅度定橋開《多功能》續集

藝人楊千嬅憑主演劇集《多功能老婆》，於無綫頒獎禮上獲得「最受歡迎電視女角色」，雖然與李施嬅「平分」，但她已喜出望外，又表示曾擔心未能出席盛會：「因為之前喺海口開演唱會，又要為綜藝節目拍啲嘢，海口嘅飛機班次唔係太緊密，好彩都係遲少少。今晚件衫都係形象設計幫我試咋，好彩又畀我博到！」

對於首奪電視獎，千嬅表示：「拍劇唔係計攞唔攞獎，最緊要發揮到功能。今次拍咗5個月，過程唔係想像中咁簡單，有演員趕幾組戲仲好投入，大家互相影響。」她笑指今晚幾位重要獎項得獎者包括惠英紅、李施嬅，馬國明與自己，都是水瓶座。不是水瓶座的周柏豪則因身體不適提早離場，千嬅表示：「佢標晒冷汗，睇得出好唔舒服，我叫佢唔好傳染囡囡。（點樣慶功？）等寶華姐（《多》劇總監製陳寶華）返香港先，會請食飯。頭先喺台上我漏咗多謝我個仔佳佳（小演員阮天寶），佢真係一個好乖嘅小朋友。」

千嬅又寄望日後可再與《多》劇一班前輩鬥戲，又忽發奇想搞笑說：「好似黃錦燊同張國強等勁人，最好請埋今晚得獎嘅惠英紅、李施嬅同馬國明加入。我可以有由《多功能老婆》演到去《多功能奶奶》，化個老妝囉，周柏豪演我個仔、紅姐做我親家，馬明扮佢個仔，拍足40集，寶華姐一定寫到出嚟。」