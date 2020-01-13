馬國明爆阿媽唔睇好封帝　粉絲送皇冠贈興

馬國明憑劇集《白色強人》以大熱姿態，眾望所歸終於榮登「視帝」，但宣布得獎時他繼續保持天然呆，十分搞笑。馬國明在後台接受訪問笑說：「因為冇諗過攞獎，今年對手好強，又見黑哥（姜皓文）喺度，以為係佢攞，仲有陳山聰、袁偉豪，今年真係好平均，之前反而諗《白色強人》攞最佳劇集。（會唔會戒天然呆？）今晚都係少少啫，唔係好呆。」他又笑謂連阿媽也沒寄望他攞獎，但相信阿媽知道也很開心，稍後會請《白》台前幕後食飯慶功。

宣布獎項時現場反應熱烈支持馬國明，得獎實在實至名歸，他說：「我當自己贏咗，因為實在好多人好錫自己。（會唔會覺得視帝等得太耐？）聽到單丹爺話等攞獎等咗52年，自己真係小巫見大巫，其實自己有提名都12年左右，有機會攞應該都係《On Call 36小時》開始，其實都係等咗6、7年，可能做醫生特別旺我，其實對我嚟講唔算好耐，我算係好幸運。」

馬國明接受完媒體訪問後到將軍澳電視城門外與數十粉絲慶祝，粉絲送上「皇冠」為視帝「加持」，他隨後開香檳「吹喇叭」慶祝，相當高興。