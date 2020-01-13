東方日報C1：馬國明破宿命稱帝惠英紅超班封后

新一屆視帝、視后出爐！深得網民熱捧的馬國明提名12次，終於首度贏得視帝寶座，得獎時繼續其招牌天然呆！演技超班的惠英紅大熱封視后，而周柏豪奪男角色獎，李施嬅及楊千嬅則雙雙奪女角色獎。

無綫《萬千星輝頒獎典禮2019》昨晚在將軍澳電視城舉行，一眾小生花旦盛裝到場，全晚共頒發十四個獎項。今年「最佳男主角」競爭激烈，入行逾20年、現年45歲的馬國明終憑《白色強人》開齋奪視帝！他得知賽果後繼續招牌「天然呆」，全場拍爛手掌，其後獲兩位兄弟林子善及黃嘉樂推上台，從幾位前視后胡定欣、唐詩詠及李佳芯手上接過獎項，馬國明呆完一輪才說：「今年真係嚇親！我首先多謝大家反應！就算冇獎我都當贏！我今早出門，我阿媽話中到就發，我話中都要做，佢話八千幾萬呀！今年咁多強對手，可能我係有運，遇到《白色強人》。」又多謝TVB監製、高層、傳媒及梳化服。馬國明在《白》劇中飾演情深醫生唐明，過往提名多達12次，但仍跟視帝一獎擦身而過，幸好在大批網友集氣下，終揮低勁敵陳山聰、袁偉豪及周柏豪。

周柏豪掃兩獎感不適

至於「最受歡迎電視男角色」由周柏豪奪得，憑暖男角色贏得不少女觀眾芳心，他在台上說：「空白一片，多謝觀眾！」緊張得停頓一輪再說：「可能發緊燒！多謝入行十幾年幫過我嘅人，其實開頭自己對呢個角色冇咩信心，係監製陳寶華畀好大信心，話我可以嘅，所以佢最大功勞。」另他唱出得獎主題曲後一度不適，事後要人攙扶。

「最佳女主角」同樣緊湊，賽前被視為《鐵探》惠英紅、《多功能老婆》楊千嬅及《金宵大廈》李施嬅之爭，最終由三屆金像影后惠英紅首次奪得視后，獲全場祝賀的她繼鄭裕玲後，成為第二位集影后與視后於一身的女藝人，她說：「原來真係緊張過金像獎！好開心、好感恩，十年冇返香港拍劇，一拍就有好劇本，我喺TVB出身，如果廣大觀眾唔嫌棄，我會拍多啲劇，我接拍嘅劇本都係高水準嘅。」

《白色強人》膺最佳劇集

而「最受歡迎電視女角色」由李施嬅及楊千嬅一同得獎，施嬅說：「今年有兩位影后級對手，真係好刺激！其實上年4月3日完約後，都冇諗可以企喺度攞獎，相信只要付出努力，畀人彈就增值自己，畀人踩自己爬番起身，用正面態度，去到邊都可以捱出成就，嚟緊我會去加拿大拍劇，我會用一萬分努力唔會令大家失望。」千嬅則說：「開心遇到好劇本，好感動！呢個劇係表現女性精神，拍完後人生都好多反思，做女人、媽媽、太太都唔易，遇到問題都可以好強大。呢個劇看似愛情劇，多謝拍到我有一顆少女心同童顏！」

另外，「最受歡迎電視拍檔」由陳山聰及李施嬅憑《金》劇奪獎，兩人即興以角色腔口互相道謝。「最佳劇集」則是《白色強人》。

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