等17年願夢　李施嬅戥陳山聰冇獎唔抵

演員李施嬅在無綫台慶頒獎禮與楊千嬅同時獲得「最受歡迎電視女角色」。她在後台接受訪問表示：「好開心攞到兩個獎，但發現原來見人攞獎仲開心過自己攞，可能因為咁，所以TVB咁多年都唔畀獎我。」

李施嬅對拍檔陳山聰沒有贏得個人獎項感到美中不足，她說：「所以攞獎一刻好平靜，因我已知山聰冇獎攞，心情好矛盾，開心之餘又失望，但係冇辦法，大家今年嘅對手都好強，其實可以畀多個獎山聰，好似最受歡迎電視女角色都有兩個啦。」

李施嬅講到失落「視后」坦言今年很難競爭，因惠英紅與楊千嬅也是影后級，尤其惠英紅更奪過無數影后，得獎是實至名歸，她說：「我覺得好得意，自己等攞獎雖然等咗16、17年，但係得獎一刻好平靜，可能之前已經驚晒，可能我知道對手係邊個，見佢哋嚟到，已經知結果。」

《金宵大廈》亦失落「最佳劇集」，施嬅覺得《白色強人》奪獎也是實至名歸，因是大製作，細節做得很好，她說：「我想《金》劇攞最佳劇集係因為我哋係低成本製作，每個工作人員都好用心，係心血劇，無奈對手太強。（期待開續集？）等緊公司通知，以為近頒獎禮會有人打畀我，但等咗電話好耐都冇響。（劉江離開無綫有影響﹖）我都冇約啦，相信唔會有影響，最好當然原班人馬拍啦。」

李施嬅接受完媒體訪問後到將軍澳電視城門外與數十粉絲開香檳慶祝，粉絲更齊齊合唱《今宵多珍重》祝賀。