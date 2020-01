歌手林奕匡的老婆李靄璣(Rikko)不時喺網上分享佢嘅日常生浩,近日Rikko飛到泰國芭堤雅享受陽光與海灘,身形一向好Fit嘅佢,穿上一件頭泳兒曬日光浴,佢仲上載咗一段短片學美人魚游水,見到佢泳姿都OK,不過原來一啲都唔簡單,佢留言:「Throwback to this cool but challenging shot at the pool. 呢張相好似影得好輕鬆,但係實情對我一個游水唔叻嘅人嚟講係超級有難度。一係潛得太低,一係浮得太高,一係動作唔夠放鬆,好彩我有位美人魚教練一邊指導一邊影,先影倒呢張好似好Pro嘅留念照!我依家等緊佢公開我幫佢影嗰啲,因為佢嘅動作真係好靚好似美人魚。」原來有教練親自在旁指導,佢都學得似模似樣。