帶旺北韓團！玄彬新劇熱播　取景地媲美實景

前年拍戲傳緋聞的玄彬與孫藝珍，合演由神劇《來自星星的你》編劇朴智恩執筆的新劇《愛的迫降》正熱播，講述二人分飾的北韓軍官與南韓白富美發展驚險又浪漫的愛情故事。劇集播出後，不少南韓網民狠批情節老土，過度美化北韓軍，但收視未受影響，更備受海外劇迷追捧，大讚劇中出現的北韓場面媲美實景！

基於南北韓關係敏感，劇集無法於北韓實地取景，但除了在南北韓交界的DMZ非武裝地帶拍攝孫藝珍因滑翔傘事故降落北韓、與玄彬邂逅的場面外，劇組特地在南韓忠清南道泰安搭建模仿北韓的村落與街道，當中亦包括玄彬的北韓居所。至於劇中出現的平壤車站、開城車站及火車，則是在蒙古首都烏蘭巴托取景，並向相關部門申請在運行中最古老的火車進行拍攝，又拉隊到瑞士拍外景，難怪製作費高達約340萬港元。

《愛》劇上月播出後，即空降同時段收視冠軍，更熱爆內地煲劇網，不少內地劇迷坦言看完劇集後想去北韓觀光，更有內地旅行社表示多了旅客報名北韓團，帶旺北韓旅業。至於孫藝珍於劇中身穿的北韓服飾看似復古過時，其實是出自國際品牌，且售價不菲。