馮盈盈挑戰《野狼Disco》　網民嫌做漏1樣嘢

早前宣布與醫生男友斬斷4年情嘅藝人馮盈盈，話要Move On嘅佢講得出做得到，呢日出名古靈精怪嘅盈盈，食住呢期紅透半邊天由陳偉霆主唱嘅爆紅《野狼Disco》，就拍咗個懶認真實搞笑嘅Cover，留言為「你係最迷人噶 你知道嗎」，戴住黑超黑大褸、身穿下身失蹤衞衣大騷長腿兼絕對領域，盈盈簡直係由頭Chok到尾！

一開始盈盈以一副極度厭世嘅樣，先喺走廊輕輕搖擺身體做「熱身」，之後就行到去張摺櫈度，入歌同時Sexy拗腰兼腿張開坐底，中晒拍子！盈盈極之投入，邊咪嘴邊用左手自摸美臀，又跟住歌詞自創手勢，一時畀心心、一時手指指，堅係爆笑！鏡頭一轉，盈盈就轉咗個廠景繼續Chok，不過呢幕條腰唔夠拗，搞到好似有坐骨神經有事咁，到最後仲有舉高單腳「派糧」，相當抵死！網民對呢條Cover片一致派哈哈笑，仲有好多搞笑Comment，例如有「被選美比賽耽誤的諧星」、「果然貼地」、「你不嬲都係最迷人噶」，不過唔少網民都留言話唔滿意佢一樣嘢，就係咪嘴唔真唱，唔知盈盈會唔會聽從民意，整多個真唱嘅版本？