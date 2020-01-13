遭電騙800萬　李沁衰冇腦一鋪清袋

有「古裝女王」之稱的內地女星李沁憑熱播劇《慶餘年》中「婉兒」一角再創事業高峰，劇集至今累積超過66億點擊，氣勢如虹，她亦成為90後的當紅小花之首！星路看似平坦，原來她曾被電騙800萬（人民幣，下同）片酬，加上出道初期被嘲笑為「苦沁」，嘗盡艱辛！

現年30歲的李沁近期在內地劇《慶餘年》演「林婉兒」令人氣再度攀升，劇集截至昨日已累積超過66億點擊，難怪她在明星勢力榜與當紅花旦楊冪、迪麗熱巴等鬥得難分難解。其實多年來她演出多部古裝劇包括《如懿傳》「香妃」和《楚喬傳》「元淳」等均有亮眼表現，特別在《楚》劇慘被士兵強暴一幕令觀眾看得心痛，至今兩部劇集累積播放量分別是174億和邁向260億。高人氣的她，同樣高產量，單在去年已有四部劇在手，直逼多產的楊紫和楊冪，身價亦水漲船高，有指她拍攝劇集的片酬為70萬一集，高過楊紫拍《香蜜沉沉燼如霜》的40萬一集，足見實力人氣兼備。

入行初期，李沁憑劇集《新紅樓夢》演少年「薛寶釵」而為人熟悉，當時辛苦拍了四年的她，竟因一次慘痛電騙經歷，把所有片酬匯給陌生人，一鋪清袋，有傳涉及金額高達800萬，難怪她憶述此事時仍眼濕濕：「警察問我是不是沒長腦子，因為從來沒有人這年紀被騙的，人家都是老頭老太太。」而且有指就她被騙一事，令後來內地的提款機上都特別標上「請不要給陌生人匯款」字句。

封「男神收割機」

除了受騙，她入行初期不時演苦情角色，被觀眾嘲為「苦沁」，惟她努力調整心態，終憑劇集《白鹿原》和《楚》劇脫穎而出，成為炙手可熱的小花。有演技兼有顏值的她更被稱為「男神收割機」，曾與鄧倫、魏大勛、李易峰和肖戰等傳緋聞，不過當中最為人談論莫過於是曾與徐熙娣合作電影《吃吃的愛》的金世佳，二人曾多次被拍得結伴同遊兼傳同居，但二人沒有回應戀情。