嫩妻偷食老外　魏駿傑死心與愛女相依為命

現年52歲的魏駿傑與比他細廿歲的太太張利華多次傳出婚變，2015年時就被東網拍得張利華夜會東亞運金牌單車手鄧宏業，點知近日張利華再被拍得與英資銀行的Banker老外新歡偷食，雖然二人去嘉年華玩時刻意避嫌，不過二人一上的士就「安心事件」上身，在車上激情狂啜，去到歎日本料理之後更齊齊返新歡寓所繼續纏綿！

得知張利華偷食被斷正，傷心欲絕嘅魏駿傑直言唔知情，更直言心目中淨係得個女。東網聯絡上現身在香港嘅魏駿傑，初時佢仍表示私人嘢唔回應，不過亦提到依家心情OK，大家都知道晒件事，淨下嘅嘢就交畀相關人士處理，暫時唔可以透露太多：「個個都爸爸都係咁努力，我只不過係一個普通嘅爸爸，我需要靜一靜先，依家唔可以講任何嘢，我冇講過有離婚念頭，我淨係講佛偈啫，其他嘢遲啲先講。」

魏駿傑上星期就在社交網上載留言：「從此與你相依為命。」似係對外宣告世界只得番阿女，加上佢極速換上黑頭像，心死之情表露無遺。其社交網一直去到最新update就係兩日前晒出愛女成績表，表示：「So proud of you.」而早在去年12月劉愷威與楊冪宣布離婚時，魏駿傑已非常感慨，指聽到呢個消息之後，第一時間係擔心威冪的囡囡「小糯米」，似係感同身受。