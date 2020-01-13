撞到正！Justin Bieber新歡舊愛同一餐廳食飯

加拿大天王Justin Bieber的前度Selena Gomez與索模老婆Hailey Bieber前晚撞啱在西荷里活同一餐廳食飯，當時Justin唔在場。Selena食飯是慶祝新碟推出，而Justin嫂Hailey就與老公的好友Madison Beer一同食飯。Selena與Hailey等人前後腳離開。有網民事後就批評Madison，鬧爆她與Hailey專登揀與Selena同一間餐廳食飯是想激嬲對方。Madison社交網留言反駁網民批評，她留言說：「我剛同我認識10年嘅朋友Hailey食飯...就係咁？咁係罪咩？我愛Selena...一直都係...而我從來冇嘗試去激嬲佢？？？呢個好刻薄同唔需要，亦無事發生。」而Madison更指今次純係巧合。

至於Selena亦於社交網回應事件：「實在睇見所有呢啲（留言批評）令人睇到作嘔，根本就唔係有意。我好失望啲人會咁樣講其他人。我自Madison BB仔時已認識佢，並睇住佢成為今時今日嘅女性。根本就無存在問題。」