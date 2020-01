得獎表：《從前，有個荷里活》獲四獎成影評人之選大贏家

由廣播影評人協會舉辦的25屆影評人之選頒獎禮( CCA )舉行完畢,結果,獲12項提名由鬼才導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)執導的《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time...in Hollywood)共獲4獎成為大贏家!

《從》除了獲最佳電影之外,畢彼特(Brad Pitt)亦繼金球獎之後再獲最佳男配角。而昆頓亦再獲最佳原著劇本。此外,《從》亦獲最佳美術設計獎。不過畢彼特並沒有出席頒獎禮。除了《從》獲4個獎之外,上星期在金球獎勇奪劇情組最佳電影及導演兩個大獎的戰爭片《1917:逆戰救兵》最終亦獲3獎。其中導演森曼達斯(Sam Mendes)更與《上流寄生族》導演奉俊昊一同獲最佳導演獎。此外,影帝影后方面亦屬金球獎翻版。《JOKER小丑》的華堅馮力士及《星夢女神:茱地嘉蘭》的雲妮絲維嘉再獲獎。至於獲14項最多提名的《愛爾蘭人》最終只獲最佳整體演出一獎,令人意外!

25屆影評人之選頒獎禮部分得獎名單:

最佳電影:《從前,有個荷里活》

最佳男主角:華堅馮力士(《JOKER小丑》)

最佳女主角:雲妮絲維嘉(《星夢女神:茱地嘉蘭》)

最佳男配角:畢彼特(《從前,有個荷里活》)

最佳女配角:羅拉丹恩(《婚姻故事》)

最佳年輕演員:Roman Griffin Davis (《陽光兔仔兵》)

最佳整體演出:《愛爾蘭人》

最佳導演:森曼達斯(《1917:逆戰救兵》)與奉俊昊(《上流寄生族》)

最佳原著劇本:《從前,有個荷里活》

最佳改編劇本:《小婦人》

最佳攝影:《1917:逆戰救兵》

最佳美術設計:《從前,有個荷里活》

最佳剪接:《1917:逆戰救兵》

最佳服裝設計:《我叫多麥特》

最佳髮型與化妝:《爆炸性醜聞》

最佳視覺效果:《復仇者聯盟4:終局之戰》

最佳動畫:《反斗奇兵4》

最佳動作電影:《復仇者聯盟4:終局之戰》

最佳喜劇:《我叫多麥特》

最佳科幻或恐怖片:《我們。異》

最佳外語片:《上流寄生族》

最佳歌曲:《Glasgow (No Place Like Home)》(《Wild Rose》)與《(I’m Gonna) Love Me Again》(《搖滾太空人》)

最佳配樂:《JOKER小丑》

終身成就獎:愛迪梅菲