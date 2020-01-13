得獎表：《從前，有個荷里活》獲四獎成影評人之選大贏家

由廣播影評人協會舉辦的25屆影評人之選頒獎禮（ CCA ）舉行完畢，結果，獲12項提名由鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）共獲4獎成為大贏家！

《從》除了獲最佳電影之外，畢彼特（Brad Pitt）亦繼金球獎之後再獲最佳男配角。而昆頓亦再獲最佳原著劇本。此外，《從》亦獲最佳美術設計獎。不過畢彼特並沒有出席頒獎禮。除了《從》獲4個獎之外，上星期在金球獎勇奪劇情組最佳電影及導演兩個大獎的戰爭片《1917：逆戰救兵》最終亦獲3獎。其中導演森曼達斯（Sam Mendes）更與《上流寄生族》導演奉俊昊一同獲最佳導演獎。此外，影帝影后方面亦屬金球獎翻版。《JOKER小丑》的華堅馮力士及《星夢女神：茱地嘉蘭》的雲妮絲維嘉再獲獎。至於獲14項最多提名的《愛爾蘭人》最終只獲最佳整體演出一獎，令人意外！

25屆影評人之選頒獎禮部分得獎名單：

最佳電影：《從前，有個荷里活》

最佳男主角：華堅馮力士（《JOKER小丑》）

最佳女主角：雲妮絲維嘉（《星夢女神：茱地嘉蘭》）

最佳男配角：畢彼特（《從前，有個荷里活》）

最佳女配角：羅拉丹恩（《婚姻故事》）

最佳年輕演員：Roman Griffin Davis （《陽光兔仔兵》）

最佳整體演出：《愛爾蘭人》

最佳導演：森曼達斯（《1917：逆戰救兵》）與奉俊昊（《上流寄生族》）

最佳原著劇本：《從前，有個荷里活》

最佳改編劇本：《小婦人》

最佳攝影：《1917：逆戰救兵》

最佳美術設計：《從前，有個荷里活》

最佳剪接：《1917：逆戰救兵》

最佳服裝設計：《我叫多麥特》

最佳髮型與化妝：《爆炸性醜聞》

最佳視覺效果：《復仇者聯盟4：終局之戰》

最佳動畫：《反斗奇兵4》

最佳動作電影：《復仇者聯盟4：終局之戰》

最佳喜劇：《我叫多麥特》

最佳科幻或恐怖片：《我們。異》

最佳外語片：《上流寄生族》

最佳歌曲：《Glasgow (No Place Like Home)》（《Wild Rose》）與《(I’m Gonna) Love Me Again》（《搖滾太空人》）

最佳配樂：《JOKER小丑》

終身成就獎：愛迪梅菲