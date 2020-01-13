企唔穩！周柏豪台慶拎完獎即撲醫院吊針

剛榮升父親的周柏豪，憑劇集《多功能老婆》在昨晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮2019》中獲得「最受歡迎電視男角色」，以憑劇集歌曲《讓愛高飛》獲得「最受歡迎電視歌曲」，可喜可賀。可惜帶病上陣的他完成頒獎禮後不是去慶功，而是入醫院，他在社交網上載躺在病床上、手插喉管的相片，並發文表示：「真的抱歉 讓大家擔心了，昨晚的狀態實在很差很差，連站起來的氣力也好像沒有，但能夠得到兩個那麼具分量的獎項，當然是超級開心 激動 緊張，看到其他朋友得獎也是很感動和替他們開心，我這兩個獎項 絕對不只是屬於我的，而是屬於整個團隊所有的兄弟姊妹。當然 也因為你 你是觀眾 你是我們的知音人，沒有你們的欣賞 我們甚麼都不是，沒有你們喜愛 oppa甚麼都不是。感謝。」

周柏豪表示住了一晚醫院後，今天起來感覺好了點，還叫大家放心，表示：「放心 榮浩田oppa很強大的，愛你們。」而藝人黃翠如、吳若希亦留言慰問：「快啲好番。」

周柏豪的經理人亦代為報平安，向東網表示醫生已檢驗，指柏豪唔係中流感，亦唔係冠狀病毒，而係中咗「過濾性病毒」，扁桃腺都有發炎所以令到血小板有少少低及發燒。