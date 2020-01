藝人張栢芝出晒名係廿四孝媽咪,凡事親力親為照顧仔仔,就連仔仔嘅牙醫都做埋,呢位超能媽咪真係唔簡單!栢芝喺社交網上載兩段為9歲二仔Quintus剝牙嘅短片,初時Quintus怕痛唔願意畀栢芝剝,仲多次推開媽咪隻手,搞到栢芝不斷叫仔仔打開個口、唔好郁!第二段片,栢芝成功勸掂仔仔,最後順利用咗一秒剝牙,過程利落。原來栢芝2017年已試過為Quintus剝牙,當時佢仲興奮地向鏡頭講:「Thank you mammy for doing this!(多謝媽咪幫我剝牙)」