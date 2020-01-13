吳若希孖胡鴻鈞唱《野狼》　老公：癲夠啦

在內地爆紅的陳偉霆（William）在江蘇衛視跨年演唱會上和寶石Gem合唱洗腦神曲《野狼Disco》後，William的丁字腳前壓腿馬步加「唱歪」廣東話，令人一聽難忘。繼馮盈盈惡搞此歌後，就輪到胡鴻鈞（Hubert）加吳若希（Jinny）的男女惡搞版本登場。

Jinny在其社交網上甫於電視城拍攝的新片，片中着黑西裝戴墨鏡的Hubert「Chok」爆現身，見他邊行邊唱《野》的William「歪音」廣東話部分，又除墨鏡又扭膊扮晒嘢，而Jinny就穿上疑似「凸點」的杏色裙入鏡，演唱寶石Gem普通話rap部分，兩人又唱又跳又扭相當投入兼合拍，最後一個鏡頭則是挨埋牆的Hubert被Jinny摸下巴，表現挑逗又笑死觀眾。

Jinny留言：「人生最開心的事是，有一個朋友陪你一齊做無聊事。」連她的老公Alex都頂唔住老婆及Hubert：「夠啦，夠啦，癲夠啦，畀番個正常老婆我。」Jinny更叫留言讚好的準新娘何雁詩和未婚夫鄭俊弘拍番一個新版本互相交流吓。