物色日本Model　吳業坤想喺當地實戰

歌手吳業坤今日現身新城電台宣傳新歌《玩具成熟時》，戴住口罩的他甫入訪問室，就拎出消毒噴霧周圍噴，笑言連開咪咪頭都不放過，有高水準的衞生防禦意識：「依家係季節性轉變期，我一轉季就會病，啱啱先好番，唔想再病，依家宣傳期去到邊都會戴口罩、隨手有消毒搓手液。」

講到昨晚出席頒獎典禮，他表示很久也沒出席盛典，見到好多舊朋友：「見到馮盈盈都有關心吓佢。（佢依家單身會追人？）安慰啫！見到鄭俊弘同何雁詩都有恭喜，咁有人歡笑有人愁嘅。」續笑言成班都坐森美旁邊，乘機向對方推介新歌，抵死話：「求佢播我首歌，話如果唔播就嘈足佢成晚，佢真係好好，真係守承諾，亦好多謝所有DJ幫手。」

曾赴日本跟當地Model拍MV的他，卻指新歌MV冇份演出，但計仔多多的他有意再物色日本Model再拍MV：「可以試吓玩Cosplay，人一世物一世嘛，遲啲去到新公司希望可以假公濟私，識吓啲日本朋友，依家日文係可以正常溝通。（淨係音樂上交流？）音樂、心靈都要，哈哈！希望多啲機會去當地實戰！（已同新公司簽約？）了解中，未成事，小氣嘛！冇咗咪死！」談及有Fans自製MV，背景為動畫片，他大讚有心：「自己都想玩二次創作嚟表達新歌意思，多謝佢做到我心目中想做嘅。」