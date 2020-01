深田恭子都捧場 ONE OK ROCK 5月再襲港

ONE OK ROCK落實5月再襲香港亞博開騷。

日本人氣樂隊ONE OK ROCK,現正舉行《2019 - 2020 "Eye of the Storm》巡迴演唱會。他們將於4月展開亞洲站演出,日前繼公布台灣、首爾等地點,今日終於宣布落實於5月22日假香港亞洲國際博覽館開騷,亦是他們自去年4月來港為英國唱作天王 Ed Sheeran的戶外騷任暖場嘉賓後,相隔一年第五度襲港演出!

此外,ONE OK ROCK日前在橫濱Arena為神奈川站演出時,女星深田恭子偕前運動員好友吉田沙保里,以及合演劇集《初次戀愛那一天所讀的故事》的男星永田崇人一齊捧場,並於後台與主音TAKA合照。