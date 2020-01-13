戥周柏豪開心！譚嘉儀做音樂唔係為攞獎

歌手譚嘉儀繼續為新碟《Can You Hear》上電台宣傳，席間大玩扮聲遊戲，抽中要扮提款機的她大笑：「好彩最後有監製估中！」講到她失落《萬千星輝頒獎典禮2019》的「最受歡迎電視歌曲」，問到可會唔開心？嘉儀指絕對冇失望，還衷心替得獎者周柏豪開心：「佢拎真係實至名歸！我都好鍾意佢首歌，繼續努力做好音樂先係最重要，做音樂都唔係為咗攞獎。（會唔會即刻對《勁歌》頒獎禮冇信心？）都係平常心面對，唔會突然間冇信心，有獎固然開心，冇獎都唔會失望。」

冇留意吳若希「飛釘」

嘉儀笑言昨晚目擊吳若希和胡鴻鈞，拍惡搞版的洗腦神曲《野狼Disco》：「企喺隔籬係咁笑，佢哋拍完都有即刻睇番，真係做得好好。（你都Cover埋一份？）唔啦，佢哋都做咗。（有網民話吳若希唱歌飛釘，你近睇有留意到？）冇喎，但佢條裙真係好靚，有問佢喺邊度借。」

恨接晚宴工作過肥年

講到日前她到泰國開工，為Annual Dinner獻聲，嘉儀指行程趕急，即使帶了幾套泳衣，最後都只夠時間影一套：「咁遠水路都想同陽光玩遊戲，其實只係泳池邊。（你都知網民叫你放低隻杯？）我講笑咋。（有放低杯影？）有嘅，但嗰啲就自己收藏，驚Post出嚟嚇親人！」續指希望接更多晚宴工作，過一個肥年。