最近捲桃色醜聞　張東健高素榮遊夏威夷分開坐？

去年6月與靚女閔慧妍結婚的韓國45歲男星朱鎮模，最近因個人手機遭黑客入侵，上周五遭對方公開疑是他於2013年與圈中好友的手機聊天紀錄，當中包括朱鎮模向對方發送性感波妹及模特兒的照片，又相約對方當天打完高爾夫球後，再約美女開房，而該圈中好友就被懷疑是男星張東健，因他疑在老婆高素榮大肚期間相約朱鎮模一起「找樂趣」，不少網民都對大感震驚及失望。

事後有不少網民及粉絲到高素榮的Instagram留言關心她，高素榮不久後便將Instagram的留言功能關閉，而今日就有韓媒指張東健與高素榮上周初帶一對子女到夏威夷度假，他們在當地觀光及打高爾夫球，暫時未知何時返韓。

有網民在討論區發文稱在本月7日坐飛機赴夏威夷時見到張東健一家：「喺經濟艙見到明星夫婦好神奇，佢哋兩個帶住仔女，兩個兩個咁分開坐，喺入境審查時都見到佢哋，兩夫婦全程唔講嘢，氣氛好僵咁。」

不過有網友都質疑文章的可信性，不相信二人會坐經濟艙，而過往高素榮曾在節目中指老公都好cool，結婚前和結婚後都會在飛機上都會分開坐。