用中文同粉絲表白！白虎唱《小酒窩》冧粉絲

韓國男團NU'EST成員白虎（姜東昊）前晚在澳門百老匯舞台舉行《2020 NU'EST BAEKHO MINI CONCERT "BAEKHO-liday" IN MACAU》迷你演唱會，化身情歌王子的白虎在咖啡館場景舞台中登場，演唱歌曲《Happy Birthday》，為首場個唱揭開序幕，之後又深情地唱出《Thanksful For You》，展現層次豐富的魅力聲線。

除了韓文歌曲外，白虎為了拉近與粉絲的距離，特別苦練中文，即場演唱林俊傑的經典歌曲《小酒窩》，全場粉絲亦跟住唱，十分溫馨。白虎之後又唱出多首改編歌曲，包括《TRUST ME》及《SANDY》，唱到《SANDY》時，白虎更走到台下與粉絲零距離互動，表現他親切的一面，最後他以NU'EST的抒情代表作《If we》為演唱會作結。

白虎在Encore環節上，活潑地唱出NU'EST的《The Girl Next Door》，更將歌曲的前奏用中文說出，又用調皮聲線說「那我可以喜歡她嗎？」，令全場粉絲High爆尖叫，紛紛大嗌「可以」。