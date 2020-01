《第92屆奧斯卡金像獎》公布提名名單,出爐金像最佳男配角畢彼特(Brad Pitt)憑《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)入圍最佳男配角,與《在晴朗的一天出發》(A Beautiful Day in the Neighborhood)的湯漢斯(Tom Hanks)、《教廷白煙》(The Two Popes)的安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)、《愛爾蘭人》的阿爾柏仙奴(Al Pacino)與祖柏西(Joe Pesci)爭獎。