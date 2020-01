奧斯卡提名：華堅馮力士雲妮絲維嘉再爭影帝后

《第92屆奧斯卡金像獎》公布提名名單,出爐金球獎劇情組影帝華堅馮力士(Joaquin Phoenix)再憑《JOKER小丑》(Joker)獲最佳男主角提名,與《婚姻故事》(Marriage Story)的阿當哉華(Adam Driver)、《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)的里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、《萬千痛愛在一身》(Pain and Glory)的安東尼奧班達拉斯(Antonio Banderas)與《教廷白煙》(The Two Popes)的尊尼芬派斯(Jonathan Pryce)爭獎。

而出爐金球獎劇情組影后雲妮絲維嘉(Renee Zellweger)再憑《星夢女神:茱地嘉蘭》(Judy)獲最佳女主角提名,與《婚姻故事》(Marriage Story)的史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)、《爆炸性醜聞》(Bombshell)的查理絲花朗(Charlize Theron)、《小婦人》(Little Women)的茜爾莎羅倫(Saoirse Ronan)與《Harriet》的Cynthia Erivo爭獎。