奧斯卡提名：華堅馮力士雲妮絲維嘉再爭影帝后

《第92屆奧斯卡金像獎》公布提名名單，出爐金球獎劇情組影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）再憑《JOKER小丑》（Joker）獲最佳男主角提名，與《婚姻故事》（Marriage Story）的阿當哉華（Adam Driver）、《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）的里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《萬千痛愛在一身》（Pain and Glory）的安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）與《教廷白煙》（The Two Popes）的尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）爭獎。

而出爐金球獎劇情組影后雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）再憑《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）獲最佳女主角提名，與《婚姻故事》（Marriage Story）的史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）、《爆炸性醜聞》（Bombshell）的查理絲花朗（Charlize Theron）、《小婦人》（Little Women）的茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）與《Harriet》的Cynthia Erivo爭獎。