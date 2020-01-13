無本生利！鄧穎芝張紋嘉再戰賺第二桶金

藝人鄧穎芝（Vangie）、張紋嘉（Crystal）三度聯手做老闆娘，擴大事業版圖賣應節盆菜，再次挑戰無本生利賺人生第二桶金！因上次賣完大閘蟹儲落一班熟客仔，令鄧穎芝笑言成功感大過做歌手出歌，計仔多多的她更已諗定情人節向情人埋手！

賣自家出品盆菜

好姊妹Vangie、Crystal今次食正新年食盆菜團年夠晒意頭，四出搵供應商密斟賺快錢︰「上次賣完大閘蟹有好多人都封我哋為『蟹后娘娘』，今次都係搵番時節嘢擺上網賣，因為負擔唔到舖租。」礙於盆菜於市面上比較普遍，Vangie力Sell自家出品「娘娘御品富貴盆菜」與眾不同，靠曾經做過一星米芝蓮餐廳的總廚「加持」取勝︰「有一定嘅保證，仲有足料花膠、鮑魚、瑤柱等嘅貴價食材。」

營業額達一百萬

講到上回大閘蟹銷售成績，二人謙稱雖然平分後進帳不算多，但就興奮話見證到人生第一桶金︰「蟹季做咗3個月，總營業額未扣任何成本費係一百萬，每人分計就有5位數字。（朝住呢個成績進發？）有啲難，因為競爭好大。」不過二人勝在有熟客仔鼎力支持︰「成日會主動問我哋仲有咩賣，都好開心，送貨見到面又會傾偈互相關心，都Plan嚟緊情人節賣花同朱古力，覺得無本生利呢個營業方式好好，唔使預資積住舊錢，只係做中間人角色。」

成功感大過做歌手

經過賣二手衫、大閘蟹及盆菜，問到二人可曾因意見不合而嘈交？Crystal表示反而加深對彼此的了解︰「我哋識咗好耐，好熟大家嘅性格、習慣，一直都係互補不足、各取所需。」Vangie續指大家目標一致為搵錢，又互相信任對方：「有好多人話同朋友做生意會反面，佢頂得我順就OK，冇溝通上嘅問題，會有話直說唔兜圈。」又笑言數口變精，成功感大過做歌手︰「喺安排事情上面叻咗、醒咗，唔做都唔知可以靠自己一雙手喺幾個月之內做到咁好成績，不過就好困身，做飲食都好大壓力，驚食材質量唔係最新鮮。」自認內斂的Crystal就自言變大膽︰「之前啲Call車司機會蝦我，依家學識強硬啲，我畀錢佢賺冇理由要受氣。同埋我哋有完善嘅售後服務，3、4點都會覆客，又會問番食後感。」