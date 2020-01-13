奧斯卡提名名單：《小丑》獲11項領先

《第92屆奧斯卡金像獎》提名名單曝光，其中《JOKER小丑》（Joker）獲11項提名領先，包括男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix），以及最佳電影、導演、改編劇本、原創配樂等提名。

另外三套電影同時獲10項提名緊隨其後，分別是昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）作品《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），包括最佳導演、原創劇本與男配角畢彼特（Brad Pitt）的提名；森曼達斯作品《1917：逆戰救兵》（1917）以及馬田史高西斯（Martin Scorsese）作品《愛爾蘭人》（The Irishman）。

《第92屆奧斯卡金像獎》部分提名名單：

最佳電影

《極速傳奇：褔特決戰法拉利》

《愛爾蘭人》

《陽光兔仔兵》

《JOKER小丑》

《小婦人》

《婚姻故事》

《1917：逆戰救兵》

《從前，有個荷里活》

《上流寄生族》

最佳男主角

安東尼奧班達拉斯《萬千痛愛在一身》

里奧勒度狄卡比奧《從前，有個荷里活》

華堅馮力士《JOKER小丑》

阿當哉華《婚姻故事》

尊尼芬派斯《教廷白煙》

最佳女主角

Cynthia Erivo《Harriet》

史嘉娜祖漢遜《婚姻故事》

茜爾莎羅倫《小婦人》

查理絲花朗《爆炸性醜聞》

雲妮絲維嘉《星夢女神 : 茱地嘉蘭》

最佳男配角

湯漢斯《在晴朗的一天出發》

安東尼鶴健士《教廷白煙》

阿爾柏仙奴《愛爾蘭人》

祖柏西《愛爾蘭人》

畢彼特《從前，有個荷里活》

最佳女配角

嘉菲碧絲《李察朱維爾：驚世疑案》

羅拉丹恩《婚姻故事》

史嘉娜祖漢遜《陽光兔仔兵》

Florence Pugh《小婦人》

瑪歌羅比《爆炸性醜聞》

最佳導演

馬田史高西斯《愛爾蘭人》

Todd Phillips《JOKER小丑》

森曼達斯《1917：逆戰救兵》

昆頓塔倫天奴《從前，有個荷里活》

奉俊昊《上流寄生族》

最佳改編劇本

《愛爾蘭人》

《陽光兔仔兵》

《JOKER小丑》

《小婦人》

《教廷白煙》

最佳原著劇本

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》

《婚姻故事》

《1917：逆戰救兵》

《從前，有個荷里活》

《上流寄生族》

最佳攝影

《愛爾蘭人》

《JOKER小丑》

《燈塔》

《1917：逆戰救兵》

《從前，有個荷里活》

最佳服裝設計

《愛爾蘭人》

《陽光兔仔兵》

《JOKER小丑》

《小婦人》

《從前，有個荷里活》

最佳國際電影

《Corpus Christi》（波蘭）

《Honeyland》（北馬其頓）

《孤星淚》（Les Miserables）（法國）

《萬千痛愛在一身》（Pain & Glory）（西班牙）

《上流寄生族》（南韓）

最佳動畫

《馴龍記3》

《I Lost My Body》

《克勞斯：聖誕節的秘密》

《Missing Link》

《反斗奇兵4》