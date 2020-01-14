偷食斷正！魏駿傑嫩妻急搬4千萬豪宅避風頭

現年52歲的魏駿傑與年輕廿載的老婆張利華，婚姻踏入第12年，張利華再被爆出背夫偷食，她和Banker老外出席嘉年華後，在車廂激咀，咀完未夠喉，再歎日本菜醫肚，上足電後雙雙返男方寓所繼續纏綿。「綠帽」一頂又一頂，魏駿傑終於死心，上周突然將社交網的個人頭像變黑，並留言「從此與你相依為命」。

偷食斷正，張利華原來已火速執包袱搵屋搬。前日下午4時許，她步出與魏駿傑的西貢愛巢，指點搬運工人及女傭搬約20袋紅白藍袋上貨車，估計將雜物運往迷你倉。期間她吩咐家傭將大袋高爾夫球裝備放上座駕後，直駛附近的獨立別墅，新竇市值約4,000多萬港元，租金亦要6、7萬元，惟座駕仍是魏駿傑名下。她於新居逗留個多小時，再驅車與家傭往附近遊艇會晚膳。

離開時，問到是否與魏駿傑分居？她說：「多謝關心，冇嘢回應，辛苦你哋。呢啲係家事，我哋會處理。（囡囡跟你定跟爸爸？）希望畀多啲空間我哋，唔想影響小朋友。」並指5年前夫妻關係出問題，礙於不想女兒在破碎家庭成長，故二人共識一齊住但分房瞓，又指感激對方照顧，視他為親人，但全程拒答關於老外新歡。問到為何不辦妥離婚手續才另結新歡？她只說跟魏駿傑有共識。