東方日報C1：魏駿傑死心　嫩妻偷食搬4千萬豪宅

現年52歲的魏駿傑與年輕廿載的老婆張利華，婚姻踏入第12年，婚變傳聞未停過。曾與金牌單車手鄧宏業傳出軌的張利華，原來仍未跟對方斷交，同時被發現與老外在車廂啜爆兼密室纏綿。「綠帽」再來一頂，魏駿傑終死心，決與女兒相依為命。至於偷食曝光的張利華火速走佬，搬去市值4,000萬的豪宅避風頭！

2015年本報獨家拍得張利華跟東亞運金牌單車手鄧宏業多次出雙入對，男方代拎手袋兼攬腰，魏駿傑當時酸溜溜為愛妻護航，更坦承曾叫太太檢點：「依家被人影埋出嚟，自己識避忌啦！記者神通廣大，開房實死梗！」又指鄧宏業只是太太的單車教練，但承認夫妻溝通出問題，會全副心思照顧女兒Jessica 。前年12月劉愷威和楊冪宣布離婚，當時魏駿傑表現感慨，並 擔心兩人的女兒「小糯米」，明顯感同身受！

與女兒相依為命

一語中的，被魏駿傑提醒「開房死梗」的張利華，近年「變臉」兼從事保險業，社交生活非常活躍，除了與鄧宏業冇斷交，對方更成為其客人外，早前她又以低胸「戰鬥格」打扮，和Banker老外出席嘉年華後，在車廂激咀，咀完未夠喉，再歎 日本菜醫肚，上足電後雙雙返男方寓所繼續纏綿。「綠帽」一頂又一頂，魏駿傑終於死心，上周突然將社交網的個人頭像變黑，並留言「從此與你相依為命」，明顯宣告下半生只與女兒 相依，之後又晒女兒的成績表及留言：「So proud of you.」以女兒為榮。

魏駿傑昨日接受本報訪問，問到是否離婚？他說：「緣聚而生，緣滅則散，來是偶然， 去是必然，盡其所然，順其自然。唔回應，私人嘢，我自己處理啦！其他嘢交畀相關人士處理，多謝關心。（呢段期間你好努力維繫同湊女，係咪最後都覺得唔得？）個個都努力，個個爸爸都係咁，我只係普通爸爸。（諗住放棄呢段婚姻？）畀我靜一靜，依家唔講得任何嘢住。」對於在社交網發文「相依為命」，他說：「我冇講個女，仲有兩隻狗兩隻龜，佢哋都要照顧，都要食飯。（唔包老婆？）我冇講過，隻狗年紀大要照顧佢。我依家OK 。（以後恐懼婚姻？）唔答，哈！冇回應！（之前啲女友為你而喊，依家好似掉番轉？）哈！冇回應！」

分房瞓5年

偷食斷正，張利華火速執包袱搵屋搬！前日下午4時許，她步出與魏駿傑的西貢愛巢，指點搬運工人及女傭搬約20袋紅白藍袋上貨車，估計將雜物運往迷你倉。期間她吩咐家傭將大袋高爾夫球裝備放上座駕後，直駛附近的獨立別墅，新竇市值約4,000多萬港元，租金亦要6、7萬元，惟座駕仍是魏駿傑名下。她於新居逗留個多小 時，再驅車與家傭往附近遊艇會晚膳。離開時，問到是否與魏駿傑分居？她說：「多謝關心，冇嘢回應，辛苦你哋。呢啲係家事，我哋會處理。（囡囡跟你定跟爸爸？）希望畀多啲空間我哋，唔想影響小朋友。」並指5年前夫妻關係出問題，礙於不想女兒在破碎家庭成長，故二人共識一齊住但分房瞓，又指感激對方照顧，視他為親人，但全程拒答關於老外新歡。問到為何不辦妥離婚手續才另 結新歡？她只說跟魏駿傑有共識。

另外，鄧宏業接受電話訪問，承認幫張利華買保險：「我結咗婚好耐，同張利華只係好朋友，佢做保險，一千幾百（保費）仲畀得起，都係當幫朋友。我哋唔係成日見，佢冇同我提過婚姻問題。但咁多年嚟，有咁多報道，發生咁多嘢，都知道出現問題好耐，唔係今時今日，所以今日睇到呢啲報道，唔覺得有咩特別。」

撈保險歎世界

現年31歲來自重慶的張利華，在大學時修讀體育學系，2008年嫁魏駿傑後誕下一女，並來港生活。獲得居港權的她多年來變化很大，以往單眼皮、眼細、包包臉並帶鄉土味的她開始學打扮，經過時間洗禮，將容貌與身材全面「提升」，眼睛變得亮麗有神，下巴尖尖及輪廓分明，加上時尚打扮，又學化妝、健身，脫胎換骨展開人生新一頁。

重拾信心的她開始活躍社交圈，據知，她認識任職保險業的前藝人王玉環，並跟她展開保險業生涯，個性變得更活躍，不時穿梭各大名人活動。早前她出席「商界美女」胡曦文的生日派對，又與模特兒何紫綸參加朋友聚會，而且非常識歎，周遊列國享受人生。

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