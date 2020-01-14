澳門晒畫功！朴志訓扮花賣萌冧粉絲

韓國限定男團Wanna One出身的男歌手朴志訓前晚假澳門百老匯舞台舉行亞洲巡迴演出澳門站《PARK JI HOON FANCON ASIA TOUR IN MACAU [360] 》，是他繼去年後，第二度到澳門會粉絲，朴志訓在晚上7時許現身，以Solo出道曲《L.O.V.E》為演唱會揭開序幕，緊接坐在咖啡店座椅及花園長櫈上唱出《Young20》，期間更雙手舉V賣萌，十分可愛。

朴志訓之後用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係朴志訓！」又用普通話說「新年快樂」，問到朴志訓有甚麼新年願望？他就說：「我希望我同May（朴志訓官方粉絲名）都幸福。」而朴志訓又大玩遊戲，包括完成扮花撒嬌、打地鼠遊戲、為粉絲錄鬧鐘、演奏樂器、食檸檬及隨機舞蹈等任務，又做出他的招牌賣萌「在我心裏收藏」，令粉絲瘋狂尖叫。

而朴志訓又身穿韓服登場，重現他在古裝劇《花黨：朝鮮婚姻工作所》中角色高瑛修的多個經典場面，又即席揮毫，畫出他的愛犬「Max」，但就被笑似豬多過狗，朴志訓亦笑道：「我返到去肯定會畀佢（Max）鬧。」最後又澄清畫中的並非「Max」，而是不明生物，認真爆笑！朴志訓又十分有粉絲心，特別從韓國帶福袋來澳門送給粉絲，他最後再跳唱《360》及Wanna One的《Day by Day》等多首歌曲，​最後又預告除了舉行巡迴演出外，將來亦會再以歌手及演員身份與大家見面。