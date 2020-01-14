眾星留言抨擊阿當桑迪拿奧斯卡冇提名

92屆奧斯卡金像獎提名名單香港時間昨晚公布，一如過往，今年亦有好多影星均被忽略冇提名。其中包括阿當桑迪拿（Adam Sandler）。今次是繼金球獎之後，阿當再次被奧斯卡忽略冇提名最佳男主角。提名公布後，好多名人紅星均替阿當不值在社交網留言批評！

有「爛片王」之稱的阿當憑新作《Uncut Gems》的演出洗底，更被外界一致好評並睇好會獲奧斯卡提名爭影帝。好多紅星包括伊利亞活（Elijah Wood）、Katy Perry、Miles Teller以及賓史迪拿（Ben Stiller）等都有留言替阿當不值。其中男星Miles大讚他在片中的演出之餘更形容他被騎劫提名。就連阿當自己亦對不獲提名而大為失望，並在twitter玩自嘲：「壞消息：Sandman（阿當花名）不獲學院愛護。好消息：Sandman可以停止着西裝。」不過他亦有留言恭喜有份提名的好友們，尤其是在舊作《水壺出英雄》（The Waterboy）飾演其母的嘉菲碧絲（Kathy Bates）。

除了阿當被忽略之外，珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）亦未能憑《豔舞大盜》（Hustlers）獲提名最佳女配角而令人大跌眼鏡。其影星好友Tyler Perry被問回應時，他坦承好唔開心，形容珍妮花不獲提名好瘋狂。此外，他亦替首位亞洲金球影后Awkwafina不獲提名最佳女主角而不值。仲話奧斯卡再次忽略有色人種。