拍攝唱片封套　馮允謙跳彈床型到飛起

唱作歌手馮允謙（Jay）加盟新唱片公司後，推出首張唱片《DETOUR》，為了拍攝效果，Jay需要在彈床上跳躍跌倒幾百次，他解釋因為攝影師想用比較特別的方式來表達「跌」的感覺：「你見到我喺張彈床不停咁跳、跌，就係要做到佢要求嘅效果，之前同事話今次拍攝會表現我好型嘅一面，原來係跳到頭髪飛起晒，成身大汗咁型。」

由於事前準備功夫十足，他對自己的表現很滿意，滿有信心地說：「為咗提升個人狀態，我特別小心飲食，務求以最佳狀態拍攝唱片封套照片，今個星期我將所有平時會食嘅快餐店食物、薯片全部戒晒，多菜少肉少澱粉質。尋日午餐雖然食自助餐，但我全部食齋同魚，而且全部係蒸，冇油炸食物，夜晚都只係食菜同埋少少肉，今次真係好乖。」

他續說：「平時可能都會比較夜瞓，不過呢個星期就十一點前瞓，朝早七點幾起身，然後就去跑步，今個星期真係做咗好多運動。所以公司同事今日見到我，都話比平時更精神更有活力，而且今日跳彈床又上又落跌咗成千次，依家都唔覺得冇氣，感覺好好，咁嘅改變真係可以幫到工作，我自己都好開心。就算今日完成工作，今晚都唔會食大餐，難得可以Keep到咁Fit，我希望以後都可以Keep住，令歌迷有耳目一新感覺。」