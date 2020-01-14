演音樂劇悼亡父　焦媛情緒困擾喊到崩潰

舞台劇演員焦媛今日上電台宣傳，2月中的3場自編自演獨唱音樂劇，講到題材取自她跟亡父的真人真事改編，她自爆剛才受訪時，一提起亡父就崩潰大哭，以及每日綵排都以淚洗面：「係一套自虐又自療嘅劇，迫自己諗番起爸爸，同時希望可以放下，所以除咗講父女關係外，更是搵番自己同舞台之間嘅關係。」並再自爆近兩年經常情緒自困：「爸爸係做京劇，但佢嚟咗香港冇得再做，當我成功考入演藝佢就離開咗，同心理醫生朋友傾過，話我咁嚴謹、要求高為嘅係想得到爸爸認同、回應，不過呢世其實都唔會有，覺得我將兩條命變一條命咁生活，但放低係好難一朝一夕做到，依家至少搵到個令自己大壓力嘅原因。」

導演叫佢盡情喊

獨唱音樂劇亦有紀念亡父的意思，問到跟亡父最難忘的事？焦媛指：「爸爸喺我5、6歲就教我京劇基本功，佢都係一個好嚴厲、要求高嘅人，呢樣都影響咗我依家嘅事業。」屆時演出驚情緒失控？她笑言導演叫她盡情喊：「因為呢件係我嘅真人真事，想喊就喊，喊完再繼續，但都希望到時情緒可以控制得好啲，依家只係綵排，講第一句台詞已經喊，如果喊足3晚都驚內傷。」續透露會唱王菲的金曲《約定》：「首歌嘅歌詞好啱講爸爸，但至今都未成功完整唱完一次，好崩潰！」演出時會留起中間最佳位置給亡父？她聞言即眼濕濕：「我冇諗過！但如果做緊望到中間位，我驚會喊！」又指會邀請媽媽去睇，不過媽媽就未知主題圍繞亡父：「驚佢知道會呷醋！都係等佢睇完先再傾。」