舞台劇圓滿結束　王梓軒放大假請埋同事遊日

歌手王梓軒主演的一連8場音樂舞台劇《利瑪竇》Part 2，日前圓滿結束，據知《利瑪竇》將於7月換個方式再同大家見面，身為男主角嘅王梓軒，會與中樂團開音樂會，繼續宣揚利瑪竇精神！

真真正正休息

已有大半年未有放假的梓軒，終於可以鬆一鬆放十日大假，他搞笑說：「我請埋同事一齊去日本，咁就唔會有藉口要做嘢，可以真真正正休息吓。」

感激同事出心出力

他透露昨晚深夜時收到一個訊息：「唔可以話係警告，但令到我要格外小心，就係我嘅經理人打畀我，因為我自已開咗個無條件任大家去Plan嘅假期，我嘅經理人竟然話『你咁嘅Budget，我哋點玩得盡興呀！』嗰吓覺得好冤枉，我都冇cap過你，你幫我慳錢係好，但係你想玩多啲咪加碼囉！我哋希望大家玩得好開心，我覺得係值得，因為呢幾個月，每一個同事都係出心出力，甚至有一個同事成個禮拜冇沖涼，另一個直頭攞咗演唱會個道具當床褥瞓喺公司，呢啲咪抵錫囉！」

既不捨又鬆晒

這半年他為了個唱及音樂劇，體重跌到前所未有的145磅，他說：「其實我已經食好多嘢，可能身體慣咗燒脂，食極都係咁。」談到日前音樂劇尾場時，台前幕後都難捨難分，反而他好輕鬆說：「我既唔捨得又一身鬆晒，呢個劇由第一次嘅綵排到公演到第二次重演，差唔多有一年，中間亦都花咗半年時間喺台上台下準備同演繹，期間同松哥（劉松仁）、導演及台前幕後有好多嘅故事同感情，每次演出都竭盡所能，亦見到觀眾感受到嗰份正能量同愛，我哋自己都不禁流淚，有好幾場一唱序幕，全場起晒身拍手，嗰一種共鳴感令我好感動。」