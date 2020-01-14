網民票選奧斯卡影帝后　華堅與雲妮被睇好

今屆奧斯卡金像獎提名名單昨晚公布，雖然頒獎禮香港時間下月10日才舉行，但美國電影雜誌《The Hollywood Reporter》已急不及待搞網上選舉，由網民投票選出最佳電影、男女主角得主。

結果，有大部分網民認為有10項提名的戰爭片《1917:逆戰救兵》（1917）最值得獲最佳下電影，而第二位就是韓國片《上流寄生族》。而影帝最多人睇好就係《萬千痛愛在一身》（Pain and Glory）的安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）及《JOKER小丑》（Joker）的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）。影后方面，最多人睇好就是奪標頂頭大熱門《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）的雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）。其次是《爆炸性醜聞》（Bombshell）的查理絲花朗（Charlize Theron），而《Harriet》的Cynthia Erivo就最少人撐。

另方面，華堅最近與家人罕有一同接受《六十分鐘時事雜誌》訪問，在訪問中他有提及已故兄長影星里華馮力士（River Phoenix），華堅表示一家人都感覺里華仍存在守護神他們。華堅亦表示一家人同娛樂世界向來都好抽離唔睇娛樂節目及雜誌，所以大家當年根本就唔知里華當年有幾紅。里華1993年在影星尊尼特普（Johnny Depp）開設的夜店門外因吸毒過量身亡，年僅23歲。