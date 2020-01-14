【潮魅】2020春夏系列奇幻海底世界

今個冬天特別暖和，各大意大利服裝品牌紛紛推出2020春夏系列，迎接新季節的到來。意大利時尚品牌MAX&Co.今個春夏潛入精彩的海底世界，荷葉邊袖子、飄逸長裙均從無殼軟體海洋生物中攝取靈感，走動時緩慢而優美的神態。閃亮的霓虹色調反映陽光的折射，波光粼粼，充滿神秘感。而iBLUES與設計師Marco Rambaldi合作，以60年代褪色的明信片為靈感，Summer People系列印有人們在海灘上無憂無慮地嬉戲的圖案，運用大膽、飽滿的色調，歡快熱鬧。

MARELLA今季與美國藝術家Kenesha Sneed聯手合作推出春夏運動特別系列，主打三大概念包括沙漠幻象（Desert illusion）、女孩力量（Girl Power）和永恒探險家（Forever Explorer），悠閒的服飾例如可拆卸兩用褲、夏季Must have的T-shirt及泳衣，狂野中帶有粉嫩的少女味，開展一場探險之旅。此外，PENNYBLACK的2020春夏「SUNSET ROAD」精選系列，插畫家Spiros Halaris開着他熱愛的古董跑車，走在往California日落的路上，圖案設計並以深黃色和橙色，搭配黑色、紫色等暗色系描繪加州日落時刻的光影，令人目不暇給。