《丫鬟大聯盟》劇透：其進月盈婚事告吹

第十二集(01/14)

燕貞（劉思希飾）辱罵有為（謝東閔飾）當不成狀元，趕有為出霍府。債主臨門，之姵（郭少芸飾）與雲英（張慧儀飾）不知所措，幸得月盈（黃心穎飾）及時拿銀兩贖回裘府，成為裘府恩人。其進（洪永城飾）決定迎娶月盈，之姵、雲英不理裘正（鄭子誠飾）反對，贊成娶月盈入門。月皎（湯洛雯飾）對有為不離不棄，二人經歷重重困難，感情更進一步。燕貞看不過眼，揭穿與有為的交易，有為無面目見月皎。裘正揭發霍奔（潘志文飾）買試題一事，復職有望，趕至其進婚宴，阻止其進迎娶月盈。拜堂行禮前，其進對月盈起疑，在眾賓客面前揭穿月盈的計謀……

第十三集(01/15)

其進與月盈婚事告吹，二人不歡而散。有為得知自己的試卷被月盈、月皎合謀燒毁，憤然離去。裘正、前禮部尚書賈徹（于洋飾）指正霍奔有功，賈徹重新被皇上器重，裘正擢升為兵部尚書。裘正以賣身契威逼月盈為妾，其進透過日光施以妙計，令賣身契焚毀。霍奔獲釋，但燕貞早已帶走霍府財產，不知所蹤。之姵與雲英受不了裘正，寧受庭杖再被休妻。有為淪為倒夜香郎，月皎尋至，有為決意避開月皎。月皎撿到密函，發現有官員私通女真族，兩國隨時交戰。

第十四集(01/16)

燕貞貪圖榮華富貴，寧願當名妓，拒隨霍奔離開嫣羽樓。賈徹答應五常（張美妮飾）和三綱（李忠希飾）查明密函一事，藉詞帶二人到山洞，陳環（黎振燁飾）等人潛伏洞內，賈徹拿出小刀刺傷三綱……賈徹早已私通女真族，並脅逼裘正加入朋黨，一同推翻大明君主。之姵與雲英開辦酒館，裘正以官威欺壓眾人，趕盡殺絕。女真人烏答木光顧嫣羽樓看中燕貞，向她道出女真族計謀，被混入嫣羽樓當龜奴的有為聽到。月盈與其進以巧計令裘正說出真相，原來裘正怕被誅連九族，被迫趕走妻兒。

第十五集(大結局)(01/17)

裘正與霍奔冰釋前嫌，一起謀求對策，決心在誓師大會，揪出賈徹勾結女真族的證據。月盈與眾丫鬟假扮波斯舞孃，其進假扮樂師，混入賈府。燕貞來到，拆穿眾人身分，賈徹將一干人等囚在山洞。月盈使計引信鴿燕青來相救，燕青率領群鳥攻擊敵人。眾人合力將賈徹等人捉拿，平息叛亂。裘正一心悔改，當眾向之姵及雲英認錯。皇上恩准有為應考殿試，有為成為狀元，迎娶月皎。其進主動與月盈重修舊好，月盈自覺二人沒有發展的可能……