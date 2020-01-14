《黃金有罪》劇透：永進想接近舞小姐莫莉莉

第七集(01/14)

木桐（張兆輝飾）目睹當警察的永杰（何廣沛飾）與黑道有來往，實情是永杰被上司盲曹威逼同流合污。木桐得悉乃隆、黑幫馬騮等人的關係，建議昊峰（黃智賢飾）接手收樓一事，昊峰交由木桐全權處理。木桐成功向永杰套料，再告知永進（蕭正楠飾）其弟的處境，希望永進拍下馬騮的犯罪證據。永進為救永杰，決定以身犯險。永進、帶喜（洪永城飾）和小虎（何遠東飾）想盡辦法接近舞小姐莫莉莉（劉芷希飾），弄出連番笑話，最後才得知原來大戶只會向女侍應提供可靠股票貼士，三兄弟苦無辦法之際，敏婷（陳瀅飾）自薦到夜總會當女侍應。

第八集(01/15)

敏婷到夜總會當女侍應，想盡辦法接近大戶，誰知敏婷卻搞錯對象，弄巧成拙。敏晶積極進修，並感激柱國（張達倫飾）一直義務為她溫習。敏婷被利誘客串當舞小姐，竟遇上失蹤父親水棟樑，三母女終識破父親的真面目，決定與他脫離關係。永進與永杰為調查馬騮與乃隆的毒品交易詳情，遂求在傳呼台工作的敏晶幫忙，敏晶無奈答應。毒品交易當晚，柱國找到毒品調查科的嚴警司襄助打擊罪犯，眼看快把馬騮及乃隆一網打盡之際，嚴警司卻遭上頭終止拘捕行動。

第九集(01/16)

乃隆與馬騮進行毒品交易，嚴警司於最後關頭帶隊圍捕眾人，乃隆逃脫，馬騮夫婦則被捕。馬騮一怒之下向廉署舉報，永杰無辜捲入收賄風波，面臨被控貪污。昊峰、木桐成功收購舊樓，昊峰獲淑美（梁舜燕飾）嘉許，並重返唐發董事局，昊峰因此更為賞識木桐。敏婷終於引起大戶注意，帶喜暗中保護，以獲取可靠股票貼士，可惜苦無資金投資。敏婷向柱國借錢，被敏晶發現，姊妹大吵一場。木桐打探到乃隆行蹤，着永杰往拘捕。永杰與乃隆狹路相逢，以死相搏。

第十集(01/17)

永杰危急之際，木桐及時趕到將乃隆擊暈，永杰拘捕乃隆立下大功。盲曹毆打永杰洩憤，惟永杰堅拒向廉署舉報，永進另謀方法。盲曹等收賄警員欲潛逃台灣，昌叔卻臨時改變主意，盲曹懷疑被他出賣，欲殺人滅口……永杰終保清白，永進、永杰對木桐感激不已。帶喜擔任股票經紀，更在股票市場賺了一筆，將橫財與永進等人分享，但帶喜已悄悄踏進股海的貪婪深淵而不自知。昊峰預備重返董事執掌勢力，卻發現淑美態度轉變，因而驚悉明月（陳自瑤飾）的秘密。