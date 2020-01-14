張振朗獲獻吻！張曦雯主動溝王浩信

日前獲飛躍進步獎的張振朗與張曦雯（Kelly）為新劇《踩過界II》開工，拍攝期間獲同劇演員王浩信與蔡思貝送上蛋糕及香檳慶祝得獎，令兩人既驚訝又開心，之後浩信與思貝吻賀兩人，振朗被浩信吻完後被取笑滿面通紅。浩信透露這個驚喜是思貝出的主意，眾人希望新劇收視也能飛躍進步。Kelly表示頒獎禮當晚未有機會恭喜振朗，大爆對方烏龍事：「頒獎禮後，佢應該要去做公司嘅節目講得獎感受，但佢走咗，我打畀佢嘅時候，佢已經返咗屋企。」振朗解釋以為只有男女主角需要拍攝，不知道自己有份。

講到拍攝場口，Kelly稱浩信在劇中角色比較內斂，她要打開對方心扉，問到是否由她做主動？她說：「我都主動，因為我係外國返嚟所以都Open啲。」她又自言日前跟對方拍了床戲，為浩信獻出第一次：「係我第一次拍床戲，不過冇嘢睇，因為太攰瞓着咗。」Kelly透露該劇預計拍至四月，新年要在工作中渡過，她興奮地說：「係我第一次新年要開工，之前都避開咗，今年第一年派開工利是。（攞咗獎，利是會加碼？）我好樂意去派，因為我今次嘅少少成功係靠台前幕後好多人幫我，大家都好錫我，我想大家開心，預計要派五位數字嘅利是。」

攞獎當鼓勵

至於得獎後即開工，振朗稱獲獎當下一刻是開心，是一個鼓勵，但過後就要接受現實努力開工：「攞咗個獎係多咗動力，要再努力畀心機，今日要拍13個鐘，我開工前都有去跑步。」慶祝方面，他謂仍未有時間正式慶祝，頒獎禮當晚有回家跟家人吃了個快飯：「我食咗塊雞扒，因為健身中，我好鍾意喺特別日子都鞭策自己，之前生日都係做Gym。（女友點同你慶祝？）佢有好好恭喜我，第二日好匆忙咁食咗牛扒。其實得獎當晚已經好開心，我落台時有好多人走埋嚟情深咁攬住我同拍一拍我，呢個係一個尊重，好感動，已經當係一種慶祝。」

提到周嘉洛獲最佳男配而引發不少網民戥振朗不值，因為振朗連提名也沒有，他認為周家洛把角色演繹得很好：「佢嘅角色成為好多話題同點擊高，我冇所謂，有獎攞已經OK，我心滿滿足，因為我都未攞過飛躍，我覺得唔好同人比較，我想自己再有突破，所以我先要努力去健身，想再準備好啲，覺得同自己比好過同人比較。」

馬國明請食飯慶功？

Kelly在頒獎禮第二朝已經開工拍劇，她全不介意：「攞獎係鼓勵，有咁好嘅劇本同角色令我更加畀心機，攞獎係支強心針，唔想令大家失望。（慶祝咗未？）未，頒奬禮當晚同朋友一齊食咗辣蟹。《白色強人》預計下星期食飯慶祝，因為套劇攞咗最佳劇集，而馬國明攞咗視帝。（邊個埋單？）冇所謂，照計就應該係馬國明，或者一齊夾份囉！依家大家仲度緊期食飯，我暫時去到，《白色強人》嘅監製係我嘅伯樂，佢畀咗好多機會我，所以好想同佢一齊分享喜悅。」